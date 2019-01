Potop v ledeno mrzlo Krko RTV Slovenija Vreme je bilo naklonjeno potapljačem, ki so v Novem mestu odprli potapljaško sezono z že tradicionalnim prvim potopom v Krko. V sončnem in, kot so zatrdili potapljači, skoraj poletnem vremenu, se je v Krko potopilo 32 raziskovalcev podvodnega sveta.

