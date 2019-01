Nemci za desetinko točke ugnali Avstrijce, Slovenci tik pod stopničkami Dnevnik Nemški smučarji skakalci so dobili ekipno tekmo svetovnega pokala v Zakopanah. Zbrali so 1157,5 točke in za vsega desetinko točke premagali danes drugouvrščene Avstrijce. Tretji so bili domačini Poljaki (1117,2), četrti pa Slovenci (1103,8).

