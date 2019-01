V Tongi skoraj povsem brez interneta in telefona Dnevnik V Tongi, arhipelagu v južnem Tihem oceanun so danes zaradi pretrganega kabla pod morjem ostali skoraj povsem brez telefonskih povezav in interneta. Vzpostavili so šibko satelitsko povezavo, a so morali za običajno delovanje nujno potrebnih storitev...

