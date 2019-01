[Video] Slovenski poslovnež v Avstriji opeharil več kot 300 Slovencev? Nova24TV Večina od 150 zaposlenih, pretežno iz Slovenije, ki so bili do konca leta 2018 še zaposleni v agenciji 1A Personal v Radgoni, je namesto novembrske in decembrske plače z božičnico prejela odpovedi. Zaradi socialne stiske so številni na robu obupa, saj ne morejo plačevati položnic, ponudniki življenjsko pomembnih storitev jim odklapljajo storitve, ljudi mečejo iz […]

