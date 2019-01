Če odprete to sporočilo, boste v veliki nevarnosti! Računalniške novice Na začetku leta smo običajno priča vedno večjemu številu kibernetskih napadov, pred njimi pa ni varen nihče. Na to nas je ponovno opozoril slovenski nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT, ki je pod drobnogled vzel zlonamerno

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Dejan Židan