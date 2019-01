Po treh dneh rešena iz dvigala Dnevnik V New Yorku so po treh dneh rešili žensko, ki je obtičala v dvigalu v hiši milijarderja na Manhattnu. Po poročanju tamkajšnjih medijev je bila Marites Fortaliza od petka ujeta v dvigalu, ki je obstalo med drugim in tretjim nadstropjem.

