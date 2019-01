Zagrebški hokejski klub Medveščak je končal zgodbo v razširjeni avstrijski ligi Ebel, kjer sta nekoč igrala tudi slovenska kluba Olimpija in Jesenice. Vodstvo lige in Zagrebčani so se namreč na sestanku v Salzburgu dogovorili, da Medveščak ne bo nastopil v drugem delu prvenstva, v katerem se bodo ekipe borile za uvrstitev v končnico.



