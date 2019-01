Evropska komisija želi do leta 2030 trajnostno Evropo Krizno ogledalo Evropska komisija si želi, da bi do leta 2030 vzpostavili trajnostno Evropo, za lažjo razpravo, kako to doseči, pa je danes predstavila dokument s tremi scenariji. Kot pravijo v Bruslju, je EU v zadnjih letih prevzela vodilno vlogo na področju trajnostnega razvoja. Po besedah podpredsednika komisije Jyrkija Katainena je trajnost v evropskih genih.

