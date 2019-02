Trimo in Koper z remijem odprla 16. krog, v Velenju večni derbi SiOL.net Rokometaši Trima Trebnjega in Kopra bodo so odigrali prvo tekmo državnega prvenstva v letu 2019 in s tem odprli 16. krog lige NLB. Ostale tekme tega kola bodo na sporedu v soboto. Med drugim bo v velenjski Rdeči dvorani na sporedu tudi veliki derbi med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem.

Sorodno Oglasi