Sodišče za prekrške v Bjelovarju je 37-letno žensko kaznovalo s 1116 kunami (150 evrov) zaradi beračenja. Ženska je julija lani v Križevcih pred hišo 67-letnice prosila za denar in od nje dobila deset kun (1,35 evra). Dosodili so ji najvišjo zagroženo denarno kazen zaradi kaljenja javnega reda in miru.