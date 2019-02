Reke in manjši vodotoki v večjem delu države zaradi kombinacije dežja, taljenja snega in zamrznjenih tal hitro naraščajo, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Zjutraj in dopoldne so možna razlivanja manjših rek predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi v južni, osrednji in delu vzhodne Slovenije. Povišano bo tudi plimovanje morja.