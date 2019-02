Na zasneženi avtocesti čez brennerski prelaz so morali gasilci ponoči reševati ujete potnike v avtomobilih in avtobusih. Na varno so jih odpeljali več kot 200, poročajo tuje tiskovne agencije. Ker so morali avtocesto zaradi močnega sneženja zapreti, se je na italijanski strani naredila 16-kilometrska kolona.