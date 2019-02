V bunkerje! Gripa gre! Delo Se niste cepili proti gripi? Potem vam svetujem, da greste v trgovino (v rokavicah, seveda), si nabavite za mesec dni krompirja, špagetov, moke, kvasa, jajc, zelenjave, ki zdrži, flaškon sladke kapljice ali kislice (o okusih zdaj ne bomo), zabojček piva, kilogram orehov, steklenico šnopca, kilogram medu, zabojček pomaranč, limon, dve kili čebule in česna, pol kile XL vitaminov, aspirine, naklofene, ameriškega slamnika, ingverja in še velik šop koreninic in magičnih zeli

