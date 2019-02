V slovenskem zračnem prostoru bo do četrtka med 9. in 15. uro potekalo redno usposabljanje pilotov 152. letalske eskadrilje v nizkem letenju z letali PC-9M Hudournik. Ti bodo podpirali tudi usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja na območju Mirnske doline, Šentjerneja in Cerovega Loga, so zapisali na spletni strani SV.