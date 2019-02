Deset kulturnih dogodkov od srede do sobote Mladina Tokrat priporočamo razstavo v Vojvodini rojenega madžarskega konceptualnega umetnika Bálinta Szombathya, ki je znan po eksperimentiranju s fotografijo, koncert avstrijskega techno tria Elektro Guzzi, predstavitev monografije in otvoritev razstave Jasmine Cibic z naslovom Spielraum, ki se opira na esej avstrijskega pisatelja, prevajalca in satirika Karla Krausa, premiero komične drame Popolni tujci, ki je nastala...

