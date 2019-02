Zaradi poplav jame zaprte Primorske novice Mulj na poteh in stopnicah, zvite kovinske ograje, podrti podporni zidovi in poti, odplavljeni deli stopnišč, poškodovana razsvetljava in merilni inštrumenti, vejevje... S temi posledicami so se včeraj soočili v Škocjanskih jamah po nedeljski poplavi, ko je Reka narasla tudi do sto metrov. Pri čiščenju so jim pomagali tudi gasilci. Že jutri pa naj bi del jam odprli za obisk.

