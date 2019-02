Vreme: Pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka do zmerna burja, do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Miro Cerar

Milan Kučan

Anže Kopitar

Jernej Pikalo