Fiat Chrysler vpoklical 882.000 poltovornjakov Primorske novice Italijansko-ameriški avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler je vpoklical 882.000 poltovornjakov zaradi potencialnih težav s krmilnim sistemom in zavorami. V 660.000 primerih gre za Ramove modele 3500 in 2500, proizvedene med letoma 2013 in 2017.

Sorodno Oglasi