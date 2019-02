Apple zaradi davkarije ob pol milijarde evrov Računalniške novice Že pred časom je kot strela z jasnega odjeknila novica, da je Evropska komisija podjetju Apple naložila plačilo 14 milijard evrov zaradi nezakonitih davčnih ugodnosti, ki jih je ta pridobil od irske vlade. Mahinacije med irsko vlado in tehnološkim gigantom se so pričele že davnega leta 2003, ko je to...

