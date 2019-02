Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je v Ankari sestala s turškim ministrom za energijo in naravne vire Fatihom Dönmezom ter ministrom za promet in infrastrukturo Mehmetom Cahitom Turhanom. Slednji je Bratuškovi predlagal podpis sporazuma, s katerim bi poglobili sodelovanje med turškimi lukami in Luko Koper, so sporočili z ministrstva.