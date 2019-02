Krimovkam se tudi v tretje ni izšlo SiOL.net Rokometašice Krima Mercatorja so se v tretjem krogu druga dela elitne evropske lige prvakinj na Kodeljevem pomerile s Ferencvarosem in izgubile s 23.25. To je za slovenske prvakinje še tretji poraz v drugem delu lige prvakinj, premoč so pred tek priznale tudi norveškemu Kristiansandu in romunski Bukarešti.

