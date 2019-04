Monumentalna izdaja doslej neobjavljenih Kosovelovih zapisov RTV Slovenija "Stvari so pred nami v svoji nenapisanosti," pravi Miklavž Komelj, ki je zbral in uredil še neobjavljene zapise Srečka Kosovela, ki so zdaj pod naslovom Vsem naj bom neznan izšli v dveh knjigah na skoraj dva tisoč straneh.

Sorodno Oglasi Omenjeni Miklavž Komelj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Luka Dončić

Goran Dragić

Borut Pahor