Evropski inšpektorji so na Poljskem ugotovili vrsto pomanjkljivosti v uradnem veterinarskem nadzoru v klavnici, kjer so klali bolno govedo. Tamkajšnji veterinarji so prezrli resnost indicev o klanju bolnega ali poškodovanega goveda. Za pomanjkljiv nadzor v celotni proizvodni verigi pa je kriv tudi kadrovski manko.