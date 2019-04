Več tisoč otrok iz Srednje Amerike se bo lahko združilo s starši v ZDA Dnevnik Okoli 2700 otrok iz držav Srednje Amerike se bo lahko združilo s starši, ki zakonito bivajo v ZDA, so se dogovorili ameriška administracija in odvetniki družin. V skladu z dogovorom, ki ga mora potrditi še sodnik, morajo ameriške oblasti do četrtka...

