Požar v obratu za predelavo odpadkov v Lenartu Dnevnik Ponoči je zagorelo v lenarškem podjetju, ki se ukvarja s skladiščenjem in predelavo odpadkov. Ogenj je zajel veliko halo, v kateri so skladiščili odpadni plastični material. Vzrok in škoda nista znana, poroča portal 24ur.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Peter Jančič Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Janez Janša

Jan Oblak

Ernest Petrič