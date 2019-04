Policija išče tatove, ki so v trgovinah iz blagajn kradli denar Dnevnik Policija išče tatove, ki so v trgovinah iz blagajn kradli denar. Lendavski in ljutomerski policisti so namreč v marcu obravnavali tri takšne primere, zdaj pa s pomočjo posnetkov z nadzornih kamer iščejo storilce. Če bi kdo moške prepoznal, prosijo,...

