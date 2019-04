Novičev odvetnik: Zame je šokantno, kar je sodnik povedal 24ur.com Odvetnik Milka Noviča Jože Hribernik je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da so bile izjave sodnika Radonjića o pritiskih nanj šokantne. "Očitno se nekatere osebe ali organi ne morejo sprijazniti, da zadeva ne stoji in da je človek po štirih letih in pol popolnoma upravičeno oproščen," je dejal Novič in dodal, da bi zaradi tako ostrih besed sodnika morali zvoniti alarmi po vsej državi.

