Za napad na jeseniškega brezdomca zakoncema skupno 15 let zapora RTV Slovenija Kranjsko okrožno sodišče je Glorio in Franca Kleindiensta spoznalo za kriva kaznivega dejanja povzročitve posebej hude telesne poškodbe in jima za dejanje, ki je vodilo v smrt jeseniškega brezdomca, prisodilo sedem ter osem let in pol zapora.

