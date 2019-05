18-letnik z avtom bežal pred policisti in končal v blatu Primorske novice Prometni policisti so sinoči na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino obravnavali hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov. Med bežanjem je pod Planino ustavil oziroma z vozilom obtičal v blatu. Policisti so ugotovili, da je za volanom sedel 18–letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo pa je neregistrirano. V njem sta bila tudi sopotnik in sopotnica, oba prav tako stara 18 let.

