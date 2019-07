Hrvaški par na otoku Krk brutalno pretepel Slovenko: medtem ko jo je Hrvat tiščal k tlom in držal za Demokracija V kraju Draga Bašćanska na otoku Krku je hrvaški par v ponedeljek zvečer napadel 43-letno Slovenko. Do spora je najprej prišlo med Slovenko in Hrvatico, nato pa se je v fizični obračun vpletel še Hrvatičin mož. Slovenka je pri tem utrpela lažje telesne poškodbe, zaradi česar je morala obiskati zdravnika. Zoper vse tri osebe je bil uveden prekrškovni postopek. Omenjeni incident pa ni edini, povezan ...

