V živo: Olimpija do hitrega vodstva v Turčiji #prenos Sportal V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa slovenske barve zastopajo igralci Olimpije in Domžal. Zmaji so pravkar na delu v Turčiji, rumeni pa bodo gostili vodilno švedsko ekipo Malmö. Nastopili bodo še številni klubi s slovenskimi legionarji. S Slovanom sta se v sredo zmage veselila strelec Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

