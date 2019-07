V živo: premoč Brava, ki je imel v prvem polčasu neverjetno število kotov #video SiOL.net Danes bomo v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije ob 20.30 v derbiju, ki ga boste lahko spremljali v živo na Planet TV, dočakali prvi vrhunec slovenske nogometne sezone. V Ljudskem vrtu se bosta udarila večna tekmeca Maribor, ki ima po dveh tekmah samo točko, in Olimpija, ki je stoodstotna in bi ob zmagi lahko prvakom pobegnila na osem točk razlike. Pravkar se v Ljubljani merita novinca Bravo in Tabor Sežana (prenos na Planet 2). V soboto je Triglav s 3:2 premagal Rudar iz Velenja. Na petkovi tekmi med Celjem in Aluminijem nismo dočakali zadetka.

