Spektakel v Pragi Philadelphii #video SiOL.net V petek zvečer po slovenskem času so sezono odprli tudi hokejisti Chicago Blackhawks in Philadelphia Flyers, ki so se pomerili v Evropi, natančneje v Pragi, zmage s 4:3 pa so se veselili hokejisti Philadelphie. Že dan pred obračunom si je trening NHL ekip na Češkem ogledalo več tisoč ljubiteljev hokeja, še več pa se jih je zbralo na tekmi. Velike pozornosti je bil deležen napadalec letalcev, Čeh Jakub Voraček.

