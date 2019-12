Man United utišal Etihad, Liverpool in Tottenham zanesljivo SiOL.net V 16. krogu premier lige so bile vse oči uprte v obračun na Etihadu, kjer je domači Manchester City moral priznati premoč velikim mestnim rivalom (1:2). Rdeče vrage je v 23. v vodstvo z bele pike popeljal Marcus Rashford, le šest minut kasneje pa je vodstvo podvojil Anthony Martial. V 85. minuti je zaostanek znižal Nicolas Otamendi in postavil končni izid. City zdaj za vodilnim Liverpoolom zaostaj...

