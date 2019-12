Maribor je bil na prvem mestu le en krog Dnevnik Nogometaši v prvi slovenski ligi so jeseni odigrali 100 tekem, na katerih so dosegli v povprečju 3,16 gola na tekmo. Do trenerskih menjav je prišlo v Domžalah, Triglavu, Taboru in Rudarju.

