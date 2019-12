Streljanje v New Jerseyju: med mrtvimi tudi policist SiOL.net V ameriškem New Jersey je prišlo do streljanja v eni od stavb. Skupno je umrlo šest ljudi, od tega dva osumljenca. Dogodek po podatkih ameriške policije nima povezave s terorizmom.

