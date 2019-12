Preživeli s hudimi opeklinami, med žrtvami mati in hči 24ur.com Verjetnost novega izbruha vulkana na Belem otoku v naslednjih 24 urah je velika, zaradi česar reševalci še vedno ne morejo na otok. 25 ranjenih v izbruhu se še vedno bori za življenje, identifikacija žrtev in ranjenih je otežena. Medtem v javnost prihajajo prva imena žrtev, med njimi sta tudi mati in hči iz Avstralije.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Marjan Šarec

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Samir Handanovič