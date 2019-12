Po današnjih tekmah zadnjega kroga drugega dela svetovnega prvenstva v ženskem rokometu v Kumamotu so znane vse polfinalistke. Iz prve skupine so se v odločilne tekme prebile Norvežanke in Nizozemke, iz druge skupine pa Rusinje in Španke. Petkova polfinalna para sta Norveška - Španija in Rusija - Nizozemska.



