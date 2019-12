V živo: Verbičevi brez evropske pomladi, tudi Blažiču ne kaže najbolje, Šporar v polno SiOL.net Danes bomo dobili še zadnje udeležence izločilnih bojev lige Europa. Ta podvig sta si z Apoelom že v prejšnjem krogu zagotovila Vid Belec in Roman Bezjak, danes pa se bi jima lahko pridružila še Miha Blažič (Ferencvaroš) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), a moštvu slednjega ni uspelo. Ukrajinci so brez kaznovanega Slovenca doma z 1:1 remizirali z Luganom in ostali brez napredovanja, Miha Blažič s ...

