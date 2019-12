Ples kroglic, kot ga Evropa še ni videla Sportal Ob 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu začel eden najbolj nenavadnih plesov kroglic v zgodovini izločilnih bojev lige prvakov. Med 16 najboljših so se uvrstili zgolj predstavniki petih najmočnejših držav (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), tako da bo žreb poskrbel za številne atraktivne pare. Za evropsko krono se potegujejo še trije Slovenci. To so Jan Obl...

Sorodno



Oglasi