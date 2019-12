VIDEO: "Žival je velika odgovornost in ne darilo" Svet 24 Prostovoljci Društva za zaščito živali Ljubljana v predprazničnih dneh spominjajo, da je domača žival velika odgovornost, ne pa darilo. Odločitev, da bomo v svoj dom sprejeli novega člana, mora biti temeljito premišljena, pri čemer je treba pretehtati časovne in finančne zmožnosti, znanje in seveda tudi želje.



