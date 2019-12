Kamniški mrk v Lizboni in hitro slovo SiOL.net Na povratni tekmi prvega kroga pokala Challenge so odbojkarji Calcit Volleyja v Lizboni izgubili proti domačem Sportinguz 0:3 (-18, -17, -22). Ker so Kamničani na prvi tekmi pred šestimi dnevi doma Portugalce premagali s 3:1 (18, 15, -23, 20), je o napredovanju v drugi krog odločal zlati niz. Tudi v njem je s 15:8 boljši Sporting ter hitro končal kamniške evropske nastope.

