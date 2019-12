Zima in hladno vreme sta lahko zelo zoprna. Tvoja koža postane suha in razdražena, dobro pa je ne odnesejo niti tvoji lasje. Zato smo na kup zbrali nekaj nasvetov, kako pozimi skrbeti za lase! Toplota Pozimi v stanovanjih kurimo in toplotni šok, ko prideš iz mrzlega na toplo, lahko povzroči, da se tvoje konice začnejo [...] Prispevek Kako pozimi preprečiti cepljenje konic izvira s portala Student. ...