Hrvaška sprožila postopek proti tihotapcem, ki so prebežnike vozili v Slovenijo RTV Slovenija Skupina tihotapcev, ki je med aprilom in oktobrom letos iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pretihotapila najmanj 166 prebežnikov, bo stopila pred roko pravice, saj je proti njej hrvaški Uskok sprožil preiskavo.

