»Slap ni največja vas, nimamo osnovne šole, gostilne, prostora, v katerem bi se vaščani lahko srečevali in pogovarjali,« je svoj domači kraj opisal Tadej Kobal, ko so ga na radiu Val 2020 aprila izbrali za ime meseca. V vasi s 400 prebivalci so izobesili plakat in zapisali, da zbirajo knjige, kontaktirali so tudi slovenske založbe, večino knjig pa so prispevali posamezniki in sovaščani, je povedal ...