Ura ustavila Starlinerja, do vode na Marsu z lopato, etiopski satelit v vesolje RTV Slovenija Sveže iz vesolja: Evropa je izstrelila vesoljski teleskop CHEOPS, Nasi je spodletel test nove vesoljske ladje Starliner, Etiopija je dobila svoj prvi satelit . . . Vse to in še več v 30. izdaji Vesoljskega tednika.

Sorodno Oglasi