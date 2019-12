Moški z območja Postojne je v petek, 20. decembra, storil kaznivo dejanje poskusa uboja, so sporočili koprski policisti. 48-letnik je poskušal vzeti življenje svojemu znancu, 45-letnemu Postojnčanu. Policisti so v ponedeljek, 23. decembra, osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega odredil pripor. ...