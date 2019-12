122,6 milijona evrov več za kulturo med letoma od 2021 in 2027 RTV Slovenija Z zakonom o kulturnem evru bo kultura med letoma 2021 in 2027 predvidoma bogatejša za 122,6 milijona evrov. Nov tovrstni zakon je bil sprejet šest let po zaključku izvajanja zakona o dodatnih sredstvih za nekatere nujne programe v kulturi.

