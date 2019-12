Vojak, ki ga je pomilostil Trump: zloben, strupen in pripravljen ubijati vse, kar se premika SiOL.net V javnost so prišle izjave in pričevanja nekdanjih sodelavcev Edwarda Gallagherja iz časov, ko je bil v posebni enoti ameriške mornarice Seals. Označili so ga za zlobnega, strupenega in pripravljenega pobijati vse, kar se premika. Gallagerja je sicer ameriški predsednik Donald Trump pomilostil.

