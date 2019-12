Najmanjša kandidatka do zdaj: Lendava na poti do naziva EPK 2025 RTV Slovenija "Dotikamo se vseh perečih problemov, pridružili so se nam evropsko znani umetniki. Verjamemo, da je Lendava edina prava kandidatka za EPK 2025, ker tukaj kulturo živimo in govorimo," je prepričana Katjuša Kranjc.

